Для своего проекта "Сад Немо" владелец дайвинговой компании Ocean Reef Group Серджио Гамберини и его сын Лука выбрали достаточно необычное место: в непосредственной близости от туристических пляжей на побережье Лигурии и неподалёку от бухты Ноли на глубине 8 метров плавают прозрачные биосферы - теплицы.

Проект «Сад Немо» (Nemo's Garden) является частью разработок, которые в конечном счёте могут дать возможность недорого и с низкими энергетическими затратами выращивать фрукты и овощи в тех частях света, где ранее это не представлялось возможным. На такой глубине всё ещё сохраняется достаточное количество солнечного света, температура стабильно держится на уровне +25 градусов Цельсия, а вот посевы находятся в абсолютно недоступном для вредителей месте. Испарения морской воды конденсируются на внутренних стенках биосферы, что создаёт среду с высокой влажностью до 85% - это способствует росту урожая. В целом, эта система является очень устойчивой и не требует больших затрат энергии.

Гамберини вырастили с помощью своих технологий клубнику, бобы и салат, но самым первым растением был базилик.