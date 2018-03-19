Расследование в Facebook

В Facebook начали собственное расследование громкого инцидента - хищения личных данных 50 миллионов пользователей. Социальную сеть Марка Цукерберга обвиняют в "сливе" персональных данных пользователей сторонней аналитической компании Cambridge Analytica. 17 марта американская газета New York Times и британская Observer опубликовали расследования о связях Facebook с Cambridge Analytica. По их данным, эта компания работала на штаб Дональда Трампа во время его предвыборной гонки в 2016 году.

Накануне Facebook заблокировал страницу сооснователя Cambridge Analytica Кристофера Уайли, который дал изобличительное интервью.

Кристофер Уайли: "Речь идет о безопасности американцев и о целостности американского демократического процесса".

По словам Уайли, благодаря сбору профилей людей, они могли "напрямую воздействовать на их внутренних демонов".

Кроме того Cambridge Analytica обвиняют в том, что она якобы помогла победить на референдуме сторонникам выхода Великобритании из Евросоюза на основании данных из Facebook.

Кэрол Кадвалладер, журналист:

"Я изучала роль Cambridge Analytica в Брексите, и это положило начало еще двум расследованиям, которые все еще продолжаются, о роли компании в европейском референдуме. Именно тогда я обнаружила этого удивительного молодого человека Кристофера Уайли. У него были документы, квитанции и контракты... Facebook это просто отрицал в течение двух лет, а он смог выйти вперед и сказать: "Я могу это доказать". Дело в том, что мы фактически не знаем, как эти данные использовались во время кампании Трампа, потому что все отрицали это до сих пор. Cambridge Analytica отрицала, что у нее были эти данные и Facebook отрицал, что у него были эти данные.

Только когда Cambridge Analytica была привлечена к работе с Трампом, и Стивен Бэннон был привлечен к работе с Трампом, Facebook внезапно подумал: "О, может быть, здесь есть какая-то проблема", и на самом деле предпринял попытку защитить данные. Но усилия, которые они предприняли, были просто жалкими. Кристофер говорит, что они отправили ему формуляр и сказали: "Отметьтесь и скажите, что вы все удалили", и они не сделали ничего другого, чтобы убедиться, что это было выполнено".