Прокуратура итальянской Катании задержала испанское судно неправительственной организации ProActiva Open Arms, пришвартованное в сицилийском порту Поццалло, на борту которого находились 218 спасенных у берегов Ливии мигрантов.
Спор из-за мигрантов
В Италии задержано судно неправительственной организации Proactiva Open Arms с мигрантами на борту.
Спор из-за мигрантов
В частности, как сообщает агентство Анса, задержание связано с подозрением членов экипажа, включая капитана, в организации нелегальной иммиграции.
Испанское судно в течение трех часов дрейфовало в международных водах из-за дипломатического скандала с ливийской стороной. Под угрозой оружия ливийская береговая охрана требовала снять с борта неправительственной организации женщин и детей для их доставки обратно в Ливию. Итальянские власти согласились принять судно, несмотря на спор из-за ухудшающихся погодных условий и состояния здоровья находящихся на борту мигрантов.
В Европейском союзе подтверждают готовность продолжать работу по поиску и спасению терпящих бедствие мигрантов и борьбу с контрабандой людей.