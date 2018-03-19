Шторм на Мадагаскаре
Не менее 17 человек погибли в результате тропического шторма Eliakim, обрушившегося на восточную часть острова Мадагаскар. Основной удар стихии пришелся по восточной части острова в районе Мананара, в 635 км к северо-востоку от столицы острова - Антананариву. Скорость ветра достигала 85 км в час, а при порывах - около 120 км в час.
Более 6 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Десятки зданий оказались разрушены поваленными деревьями. Заблокированы многие дороги. К ликвидации последствий уже приступили специалисты.