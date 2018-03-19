Мир
"К сожалению, прав оказался Навальный... Это были самые грязные выборы на постсоветском пространстве в это время"
Павел Грудинин
кандидат в президенты России
""Мы вчера довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД информацию о том, что готовятся очередные провокации с применением химоружия: будут организованы постановки, в частности, в Восточной Гуте""
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
"Мы отменим все запланированные контакты на высшем уровне между Великобританией и Российской Федерацией"
Тереза Мэй
премьер-министр Великобритании
"Правительство пришло к выводу, что Россия с высокой степенью вероятности несёт ответственность за нападение на Сергея и Юлию Скрипаль"
Тереза Мэй
премьер-министр Великобритании
"Нас обвиняют во всём, что происходит, по мнению наших западных партнёров, не так на этой планете."
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
"Даже сегодня, в XXI в. депутатам сходят с рук их грязные приставания, их атаки на журналисток. Всё это наша власть оправдывает."
Ксения Собчак
кандидат в президенты России
"История учит нас, что торговые войны — не выход. Делать ставку на торговую войну в глобализованном мире — ошибка."
Ван И
глава МИД Китая
"Если выяснится, что мотивы преступления связаны с профессиональной деятельностью убитого журналиста, гарантирую, что я устрою здесь ад."
Яромир Чижнар
генеральный прокурор Словакии
Россия
Полная версия интервью российского политолога Андрея Колесникова "Евроньюс" по итогам президентских выборов в России.
"Стратегия осажденной крепости"
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