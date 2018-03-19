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Северная Корея

Ким Чен Ын «дал слово»

По словам главы МИДа Южной Кореи, лидер КНДР впервые лично уверил в своей приверженности разоружению

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Ким Чен Ын «дал слово»

Ким Чен Ын «дал слово»
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Reuters
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «дал слово» о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщила министр иностранных дел Южной Кореи. По её словам, это чрезвычайно ценное заявление, поскольку впервые такое обещание исходит лично от руководителя КНДР.

Накануне глава северокорейского МИДа завершил переговоры со своим шведским коллегой — Стокгольм представляет интересы США, так как дипотношений между Пхеньяном и Вашингтоном нет.

Стороны не исключают возможности первой в истории прямой встречи между лидерами США и КНДР; однако в Вашингтоне заявляют, что переговоры не состоятся, пока Пхеньян не предпримет конкретные шаги по ядерному разоружению.