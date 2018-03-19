Сотрудник французской дипмиссии за решёткой, спецслужбы рапортуют о срыве поставок оружия террористам, дипломаты обещают сотрудничать со следствием. Таков итог операции, которая обернулась задержанием гражданина Франции Ромена Франка и изъятием целого арсенала.
В Израиле арестован сотрудник консульства Франции
Ромен Франк стал фигурантом дела о нелегальной перевозке оружия и о сотрудничестве с террористами
В Израиле арестован сотрудник консульства Франции
По версии израильских силовиков, сотрудник французского консульства перевозил оружие из сектора Газа, который контролируется группировкой ХАМАС, на Западный берег реки Иордан. В деле говорится о 70 пистолетах и двух винтовках, которые пытались перевести несколькими партиями через израильскую территорию и контрольно-пропускные пункты, используя дипломатическую неприкосновенность.
В службе безопасности Израиля утверждают, что Франк действовал из корыстных побуждений, а не из-за сочувствия палестинским боевым группировкам. Кроме того, согласно официальной версии, в консульстве не знали о связях своего сотрудника с ХАМАСом и не имеют отношения к нелегальной перевозке оружия.
Во французском диппредставительстве, в свою очередь, подчёркивают, что со всей серьёзностью отнеслись к делу Франка и сотрудничают с властями Израиля.