Кандидат от КПРФ на президентских выборах Павел Грудинин проиграл спор видеоблогеру Юрию Дудю.
Грудинин проспорил усы видеоблогеру Дудю
Видеоблогер Юрий Дудь напомнил кандидату от КПРФ Павлу Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если он наберет меньше 15% на выборах.
Грудинин проспорил усы видеоблогеру Дудю
В начале февраля Грудинин дал интервью на шоу "вДудь". Ведущий предложил спор: если кандидат наберет меньше 15% на выборах, то сбреет усы, а если больше - журналист сам побреется налысо.
"Договорились", - ответил на это предложение Грудинин, признавшись, что никто никогда не видел его без усов.
В понедельник Юрий Дудь напомнил Грудинину о заключенном пари. На своих страницах в "Твиттере" и "Инстаграме" блогер разместил фотоснимок с советской бритвой "Юбилейная.
В ответ кандидат от КПРФ заявил, что готов сбрить усы, если Дудь докажет, что выборы прошли честно. "Встретимся с Юрием Александровичем (Дудем), и если он признает, что эти выборы были честными, я сразу же при нем побреюсь", - сказал Грудинин, отвечая на вопросы журналистов.
По последним данным, после обработки 99,84% бюллетеней Павел Грудинин набрал 11,8% голосов на прошедших выборах, сообщили в ЦИК.