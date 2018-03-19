Европейский юго-восток под ударом стихии

Дождливая весна после снежной зимы обернулась катастрофой для целых районов в Юго-Восточной Европе. Чрезвычайное положение объявлено в Хорватии в долине Косинь, где из берегов вышла река Лика. Как передаёт Reuters, не менее 500 человек оказались заблокированы в зоне бедствия: дороги размыты, некоторые населённые пункты остались без электричества. Национальное телевидение сообщает о двух десятках затопленных домов.

Ситуация ухудшается и так продолжается уже не первый день. Ежечасно вода поднимается на несколько сантиметров. Самая сложная ситуация сложилась в городах Карловац, Ясеновац и Хорватска-Костайница. Поступают сообщения об оползнях, которые угрожают жилым домам.

Ситуация усугубляется сильными порывами ветра. В соседней Черногории под угрозой затопления оказался исторический центр прибрежного города Будва.

В Румынии десятки домов пострадали от оползней. Здесь, в Валахии, паводки продолжаются последние две недели. Нарушено дорожное сообщение, где-то оборваны линии электропередач. Началась эвакуация жителей наиболее опасных районов, а представители властей предупреждают: худшее ещё впереди.