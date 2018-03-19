Владимир Путин в четвёртый раз избирается президентом России. Он набирает 76, 6 % голосов, улучшив свой результат 2012 года на 13 пунктов и побив свой же рекорд 2004 года. А вот явка рекорд 2008 года, когда президентом стал Дмитрий Медведев, не побила, хотя и оказалась достаточна высока - 67%.
Выборы президента РФ: рекорды и результаты
Действующий президент России лидирует после подсчёта более 99% бюллетеней.
Выборы президента РФ: рекорды и результаты
Таким образом кандидаты располагаются в следующей очерёдности, и она уже не изменится - Центризбиркому остаётся подсчитать доли процента бюллетеней.
На первом месте действующий президент. На втором - кандидат от КПРФ Павел Грудинин: у него около 12% голосов. Лидера ЛДПР Владимира Жириновсокго поддержали почти вдвое меньше избирателей.
Далее следуют Ксения Собчак и со-основатель "Яблока" Григорий Явлинский. Борис Титов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин не дотягивают и до 1%.
Практически все кандидаты пожаловались на "серьёзные нарушения в ходе голосования" и на "ограничение конкуренции". Лишь Ксения Собчак отметила положительную тенденцию: по её мнению выборы были "честнее, чем в 2012 году".
Владимир Путин уже получил поздравления - в том числе из Китая, Ирана, Боливии, Венесуэлы и Кубы. А вот западные страны пока не спешат: первым в середине дня нарушил молчание президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он поздравил Путина и граждан России, а также выразил надежду, что странам удастся противодействовать отчуждению на международной арене
"Более 55 миллионов россиян поставили галочку напротив хорошо знакомой им фамилии. Вопреки призывам оппозиционера Алексея Навального Россия решила эти выборы не бойкотировать, а явка даже превысила результаты выборов прошлых", - передаёт из Москвы корреспондент "Евроньюс" Галина Полонская.