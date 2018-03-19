Европейские роботы раскопают морское дно

В Португалии прошел эксперимент с новым поколением подводных роботов. Их отличие - в командной работе.

Они похожи на игрушечные подводные лодки. На самом деле - перед вами роботы последнего поколения, оснащенные гидрофонами, датчиками и гидролокаторами. Их отличие от других подводных роботов - в способности к командной работе. Опустите сразу несколько таких субмарин под воду - и эффективность ваших исследований многократно возрастет.

Об этом нам рассказали работающие в Португалии ученые. В рамках Европейского иссследовательского преокта они готовят революцию - прорыв в сфере глубоководных исследований. Сегодня они проведут сложный, многокомпонентный эксперимент, который покажет, насколько надёжны их технологии.

Экспериментальная платформа состоит из 2 катамаранов и серии подводных роботов, оснащенных гидрофонами, десятками компьютеров и гидролокаторов.

Элберт Кельхольт, инженер: "Вы слышите звук: "тик, тик, тик". Это - электроимпульсы. Спущенные в воду электроды находятся в 10 сантиметрах друг от друга. Катамараны оснащены небольшими батареями на два киловольта. Гидролокационный сигнал идет до самого дна, проникает на большую глубину, пласт за пластом. А гидрофоны записывают все эти звуки. Затем мы сводим эти данные воедино на компьютере, и так получаем более широкое представление о том, что творится под морским дном на более глубоких уровнях".

По данным специалистов, на сегодня не изучены до 90% морского дна планеты. Новые подводные отряды роботов могут помочь людям узнать о тайнах глубин.

Сан Луиш Себастьяо, инженер: "Одна из наших главных задач - построить как можно больше вот таких автономных умных конструкций, способных выполнять операции на глубине. Каждый робот сегодня оборудован атомными часами (а еще год назад это было невозможно). Так вот, эти часы помогают машинам осуществлять столь совершенную подводную навигацию. Теперь нам нужно научиться лучше их координировать в рамках команды. Благодаря системе геолокации роботы знают свои координаты. Мы хотим синхронизировать их усилия - чтобы в каждый конкретный момент каждая машина выполняла определенную задачу, сообщая об этом другим членам команды".

До сих пор изучение морских глубин требовало дорогой аппаратуры: базового судна, с которого спускали роботов, большой команды специалистов.

Автономные роботы-субмарины позволяет снизить расходы на исследования.

Сан Джованни Индивер, инженер: "Наши роботы - субмарины могут быть любой формы, исходя из стоящих перед ними задач. Систем сбора данных работает через антенны. Спуск сразу большой группы роботов позволяет упростить механизмы приема и обработки сигналов".

Команды роботов-субмарин, отмечают ученые, незаменимы для картографирования морского дна, они также полезны в районах с сейсмической аткивностью.

А еще роботов можно использовать при проведении подводного строительства, в поисках глубинных месторождений и в археологических раскопках морского дна.