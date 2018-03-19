ЕС осудил отравление в Солсбери

"Евросоюз решительно осуждает нападение на Сергея и Юлию Скрипаль в городе Солсбери 4 марта", - говорится в заявлении Совета по иностранным делам ЕС. Собравшиеся в Брюсселе министры "предельно серьезно отнеслись к выводу британского правительства о высокой вероятности того, что ответственность за это лежит на Российской федерации".