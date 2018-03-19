"Евросоюз решительно осуждает нападение на Сергея и Юлию Скрипаль в городе Солсбери 4 марта", - говорится в заявлении Совета по иностранным делам ЕС. Собравшиеся в Брюсселе министры "предельно серьезно отнеслись к выводу британского правительства о высокой вероятности того, что ответственность за это лежит на Российской федерации".
ЕС осудил отравление в Солсбери
"Евросоюз решительно осуждает нападение в Солсбери", - говорится в заявлении Совета по иностранным делам. Министры "серьезно отнеслись к выводу британского правительства о высокой вероятности того, что ответственность лежит на Российской федерации".
ЕС осудил отравление в Солсбери
«В этом заявлении четко обозначена пара политических пунктов, - сказала Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. - Во-первых, единство ЕС. Многие делали ставку на то, что мы столкнёмся с разногласиями и трудностями. Но нам потребовалось меньше часа, чтобы заслушать все выступления и согласовать текст от имени всех 28 членов. Во-вторых, выражены полная солидарность и разумеется, полное осуждение этой атаки".
Союз призвал Россию немедленно предоставить Организации по запрещению химического оружия полные и исчерпывающие сведения о своей программе производства группы нервно-паралитических веществ «Новичок».
«Мы выразили полную солидарность с нашими британскими коллегами, а также желание получить проверенные факты о том, что произошгло, - сказал бельгиец Дидье Рейндерс. - Нужно добиться, чтобы Россия соблюдала свои обязательства по утилизации и хранению химического оружия ».
Лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер написал в twitter:
«Путин ведет современную войну против Запада. Линия пересечена. Нам, европейцам, нужно проснуться и перестать быть наивными: наш образ жизни находится под угрозой, мы должны защищаться».