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Спорт

"Боруссия": процесс по делу подрывника

Тренер и игроки дортмундского клуба дали показания в суде по делу о прошлогодних взрывах.

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"Боруссия": процесс по делу подрывника

"Боруссия": процесс по делу подрывника
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Тренер и игроки дортмундской "Боруссии" дали показания в суде по делу о прошлогодних взрывах.

По версии обвинения, в апреле прошлого года взрывные устройства у автобуса футбольной команды, когда она направлялась на матч с "Монако" в четверти финала Лиги чемпионов заложил Сергей В. с двойным гражданством Германии и России.

Подсудимый обвиняется в покушении на убийство 28 человек и ему грозит пожизненное заключение. В результате взрывов ранение получил испанский футболист Марк Бартра.

Защита утверждает, что у подсудимого не было намерения совершить убийство. А с помощью взрывов, он пытался заработать деньги на падении акций футбольного клуба "Боруссия".

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