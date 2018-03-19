Тренер и игроки дортмундской "Боруссии" дали показания в суде по делу о прошлогодних взрывах.
"Боруссия": процесс по делу подрывника
Тренер и игроки дортмундского клуба дали показания в суде по делу о прошлогодних взрывах.
"Боруссия": процесс по делу подрывника
По версии обвинения, в апреле прошлого года взрывные устройства у автобуса футбольной команды, когда она направлялась на матч с "Монако" в четверти финала Лиги чемпионов заложил Сергей В. с двойным гражданством Германии и России.
Подсудимый обвиняется в покушении на убийство 28 человек и ему грозит пожизненное заключение. В результате взрывов ранение получил испанский футболист Марк Бартра.
Защита утверждает, что у подсудимого не было намерения совершить убийство. А с помощью взрывов, он пытался заработать деньги на падении акций футбольного клуба "Боруссия".