Министры сельского хозяйства Евросоюза обсудили в Брюсселе реформу общей аграрной политики. Предложено дать странам-членам большую свободу выбора того, как и куда инвестировать совместные фонды. А на улице бельгийской столицы фермеры требовали сохранить систему централизованных субсидий, обеспечивающую равную компенсацию их труда по всему Союзу.
Сложности аграрной реформы в ЕС
Министры сельского хозяйства ЕC готовят реформу общей аграрной политики. Предложено дать странам большую свободу выбора того, как и куда инвестировать совместные фонды. А на улице фермеры требовали сохранить систему централизованных субсидий.
Сложности аграрной реформы в ЕС
"Нельзя ренационализировать общую аграрную политику, потому что это столп, на котором стоит вся Европа. Если подрубить этот столп, Европа рухнет, - сказал бельгийской профсоюзный деятель Ив Вандервурде. - Именно благодаря общей сельскохозяйственной политике была создана Европа в нынешнем виде».
Местные фермеры также выступают против продготовки соглашения между ЕС и Южноамериканским общим рынком. Они опасаются, что в Европейские магазины хлынет менее качественное мясо из стран Меркосур.
Меркосур исповедует индустиальную модель, поэтому торговая сделка с ним вытеснит традиционное сельское хозяйство, - сказала сторонница органического животноводства Майте Дефурни. - Главной целью станут как можно более низкие цены".
После выхода из ЕС Великобритании в общем бюджете образуется брешь в 10-12 млрд евро. Более бедные страны, такие как нынешний председатель ЕС Болгария, опасаются сокращения ассигнований на развитие их сельского хозяйства.
«На столе лежат наши предложения, - сказал болгарский министр Румен Породжанов. - У разных государств разные потребности, но нам нужено единый голос, чтобы направить Еврокомиссию».
Более богатая Франция, к примеру, хочет больше вкладывать в безопасность и оборону, экономя на селе.