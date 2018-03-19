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Брюссельское бюро

Сложности аграрной реформы в ЕС

Министры сельского хозяйства ЕC готовят реформу общей аграрной политики. Предложено дать странам большую свободу выбора того, как и куда инвестировать совместные фонды. А на улице фермеры требовали сохранить систему централизованных субсидий.

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Сложности аграрной реформы в ЕС

Сложности аграрной реформы в ЕС
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Министры сельского хозяйства Евросоюза обсудили в Брюсселе реформу общей аграрной политики. Предложено дать странам-членам большую свободу выбора того, как и куда инвестировать совместные фонды. А на улице бельгийской столицы фермеры требовали сохранить систему централизованных субсидий, обеспечивающую равную компенсацию их труда по всему Союзу.

"Нельзя ренационализировать общую аграрную политику, потому что это столп, на котором стоит вся Европа. Если подрубить этот столп, Европа рухнет, - сказал бельгийской профсоюзный деятель Ив Вандервурде. - Именно благодаря общей сельскохозяйственной политике была создана Европа в нынешнем виде».

Местные фермеры также выступают против продготовки соглашения между ЕС и Южноамериканским общим рынком. Они опасаются, что в Европейские магазины хлынет менее качественное мясо из стран Меркосур.

Меркосур исповедует индустиальную модель, поэтому торговая сделка с ним вытеснит традиционное сельское хозяйство, - сказала сторонница органического животноводства Майте Дефурни. - Главной целью станут как можно более низкие цены".

После выхода из ЕС Великобритании в общем бюджете образуется брешь в 10-12 млрд евро. Более бедные страны, такие как нынешний председатель ЕС Болгария, опасаются сокращения ассигнований на развитие их сельского хозяйства.

«На столе лежат наши предложения, - сказал болгарский министр Румен Породжанов. - У разных государств разные потребности, но нам нужено единый голос, чтобы направить Еврокомиссию».

Более богатая Франция, к примеру, хочет больше вкладывать в безопасность и оборону, экономя на селе.

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