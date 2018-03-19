В обзоре “Вкратце из Брюсселя”:
Переходный период "брексита". Аграрная реформа
К "брекситу" добавили переходный период в 21 месяц. Реформа общей аграрной политики встретила сопротивление фермеров.
Переходный период "брексита". Аграрная реформа
Великобритания упорядоченно завершит свой выход из Евросоюза в декабре 2020. С конца марта 2019 она будет подчиняться правилам ЕС, но не сможет на них влиять и участвовать в разработке общего курса. Стороны обещают свести к минимуму материальные потери, политические риски и неудобства для граждан.
Министры сельского хозяйства ЕC готовят реформу общей аграрной политики. Предложено дать странам большую свободу выбора того, как и куда инвестировать совместные фонды. А на улице фермеры требовали сохранить систему централизованных субсидий. Они также против торговой сделки с Южной Америкой.