Протесты в Каталонии

В Каталонии вновь вспыхнули массовые протесты. В воскресенье на многотысячную демонстрацию в Барселоне вышли сторонники единой Испании. Участники акции выразили поддержку партиям каталонского парламента, которые выступают против отделения региона. Протестующие несли флаги Испании и Евросоюза и скандировали: "Мы не будем сами себя обманывать! Каталония - это Испания". Манифестанты считают, что сторонники независимости тормозят процесс создания правительства. В митинге принял участие бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, который считает, что разделение Испании угрожает всему Евросоюзу.