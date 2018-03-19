Австралия в огне

Сразу несколько сильных природных пожаров бушуют на юго-востоке Австралии. Недалеко от побережья штата Новый Южный Уэльс огонь уже уничтожил свыше 70 домов и построек. Об этом сообщила пожарная служба сельских районов штата, уточнив, что данная информация носит самый предварительный характер.

В свою очередь представитель спасательной службы соседней Виктории сообщил, что сразу четыре бушующих пожара "уничтожили по меньшей мере 18 домов" на юго-западе штата. Информации о жертвах среди людей не поступало, при этом уже уничтожено свыше 40 тысяч га пастбищ, погибло много скота.

"Да, было страшно, мы выбежали на улицу. Я увидел свою лодку, на ней уже осел тлеющий пепел, в ней был полный бензобак, так что взрыв был бы довольно мощный. Я не взял никаких личных вещей с собой, просто сел в машину сына и уехал оттуда подобру-поздорову. Главное, мы сумели уехать оттуда", - поделился местный житель.

Борьбу с огнем в обоих штатах продолжают вести сотни пожарных при поддержке авиации.