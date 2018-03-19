Два человека ранены в результате взрыва посылки в американском городе Остин.
Техас: четвёртая посылка со взрывчаткой
В полиции не говорят со стопроцентной уверенностью о связи всех подобных случаев, но почерк преступников схож
Техас: четвёртая посылка со взрывчаткой
Ранее в Техасе уже произошли три подобных трагедии — жертвами взорвавшихся посылок стали два человека, ещё двое были ранены.
В полиции не готовы со стопроцентной вероятность говорить о том, что эти инциденты связаны между собой. Однако почерк преступников во всех случаях схож:
Брайан Мэнли, начальник полиции Остина:
«Не трогайте никакие посылки и ничего, что похоже на посылку. Более того, даже не подходите к ним близко. Также важно, чтобы все жители этого района оставались дома и позволили нам работать».
Следствие распространило изображения посылок, к которым следует относиться с максимальным подозрением. Подчёркивается, что у дверей их оставляют злоумышленники — почтовые и курьерские службы не имеют отношения к доставке взрывчатки.
В полиции не исключают расистские мотивы преступников: по меньшей мере в двух случаях погибшие и пострадавшие были афроамериканцами.
Так или иначе, в расследовании принимают участие сотрудники ФБР. Произошедшее классифицируется как убийство и покушение на убийство.