39-летняя Андриа Зафираку названа учителем года. Почетную награду женщина получила в Дубае. Зафираку преподает "искусство и текстиль" в общеобразовательной британской школе в Альпертоне на северо-западе Лондона. Ее посещают мальчики и девочки из бедных семей. Гречанка по своему происхождению, Зафираку, может приветствовать учеников на 35 языках. "Все они - мои дети", - поясняет она корреспонденту euronews.
Миллион для лучшего учителя
Андриа Зафираку из Лондона названа учителем года
Миллион для лучшего учителя
"Я забочусь о моих учениках. Это касается каждого. Моя работа не заканчивается моментом, когда я выхожу из класса. Мне интересна их жизнь. Мне важно знать, какие бы вопросы у них не возникали, я рядом, чтобы помочь", - говорит Зафираку.
В конкурсе принимали участие тысячи преподавателей из 170 стран. В шорт-лист попали десять. Все конкурсанты уверены - наличие хорошего учителя является определяющим фактором, получат ли дети хорошее образование. Инициатор премии "Лучший в мире учитель" - фонд миллиардера Санни Варки, преследующий цель поднять престиж профессии. К почетному званию полагается премия в один миллион долларов.