Миллион для лучшего учителя

39-летняя Андриа Зафираку названа учителем года. Почетную награду женщина получила в Дубае. Зафираку преподает "искусство и текстиль" в общеобразовательной британской школе в Альпертоне на северо-западе Лондона. Ее посещают мальчики и девочки из бедных семей. Гречанка по своему происхождению, Зафираку, может приветствовать учеников на 35 языках. "Все они - мои дети", - поясняет она корреспонденту euronews.