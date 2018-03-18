НБА: "волшебники" обыграли "иноходцев"

"Вашингтон Уизардс" у себя дома одолели "Индиан Пэйсерс" и догнали их в турнирной таблице восточной конференции. Команда из Вашингтона лидировала на протяжении почти всего матча, только в последней четверти они уступили 23:31. Но на итогах встречи это не отразилось. 109-102 в пользу "волшебников" из Вашингтона.