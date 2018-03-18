"Вашингтон Уизардс" у себя дома одолели "Индиан Пэйсерс" и догнали их в турнирной таблице восточной конференции. Команда из Вашингтона лидировала на протяжении почти всего матча, только в последней четверти они уступили 23:31. Но на итогах встречи это не отразилось. 109-102 в пользу "волшебников" из Вашингтона.
НБА: "волшебники" обыграли "иноходцев"
"Вашингтон Уизардс" обыграли "Индиан Пэйсерс" и догнали их в турнирной таблице восточной конференции.
НБА: "волшебники" обыграли "иноходцев"
Больше всех своей команде помог Брэдли Бил, который принес "Уизардс" 19 очков. А вот самым результативным игроком матча стал Лэнс Стивенсон из "Пэйсерс". На его счету 5 подборов, 13 точных бросков и 25 очков.
По итогам семидесяти игр и "Вашингтон", и "Индиана" набирают по 110 очков. Обе команды занимают уверенные позиции в первой восьмерке восточной конференции.