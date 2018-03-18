Пять океанов, пять континентов, 30 тысяч морских миль и 7 топовых команд яхтсменов из разных стран мира, соревнующиеся со стихией на протяжении девяти месяцев... Это самая известная мировая яхт-гонка Volvo Ocean Race.
Volvo Ocean Race: через Тихий океан
Престижная регата Volvo Ocean Race пересекает Тихий океан
Volvo Ocean Race: через Тихий океан
7-й этап регаты стартовал в воскресенье из Окленда, Новая Зеландия. Впереди участников ожидает 7600 морских миль и конечная точка этапа - порт бразильского Итажаи.
Начало этапа сопровождалось хорошими погодными условиями, и лидерство сразу после старта захватила испанская команда MAPFRE, занимающая комфортное первое место в общей классификации и обгоняющая идущий вторым китайский Dongfeng на 5 баллов.