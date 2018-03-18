В ООН крайне обеспокоены положением мирного населения в Сирии в свете ожесточенных боестолкновений одновременно на севере и юге страны.
Бедственное положение беженцев в Восточной Гуте и Африне
В ООН крайне обеспокоены положением мирного населения в Сирии в свете ожесточенных боестолкновений одновременно на севере и юге страны.
Бедственное положение беженцев в Восточной Гуте и Африне
Операция турецких войск в 1,5-миллионном Африне привела к исходу десятков тысяч беженцев, главным образом курдов. По поступающим сообщениям гуманитарная ситуация в городе катастрофическая. У людей нет продовольствия. Единственный действующий в Африне госпиталь испытывает острую нехватку в медикаментах.
Также в бедственном положении находится население Восточной Гуты близ Дамаска, где сирийская армия ведет наступление на отряды вооруженной оппозиции.
Согласно данным Центра по примирению враждующих сторон, только за последние двое суток район боевых действий покинули более 50 тысяч человек. Поток беженцев через КПП в районе населенного пункта Хаммурия не иссякает.
Напомним, что еще в конце февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию) с требованием к участникам конфликта по меньшей мере на 30 дней прекратить боевые действия на всей территории Сирии для оказания гуманитарной помощи населению.