Президент Сирии Башар Асад посетил позиции правительственной армии в Восточной Гуте и встретился с военнослужащими. Об этом сообщила канцелярия главы арабской республики в мессенджере Telegram ("Телеграм"). Сирийская армия также обнародовала видеокадры, на которых запечатлены активные боевые действия в этом пригороде Дамаска.
Президент Сирии Асад посетил Восточную Гуту
Пригород Дамаска продолжают покидать мирные жители
Президент Сирии Асад посетил Восточную Гуту
Государственные сирийские СМИ заявили, что военные вошли в поселки Сакба и Кафр Батна. Расположенный в Лондоне Центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что в настоящее время сирийские войска контролируют 80% терртории Восточной Гуты.
С утра воскресенья более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в поселении Хаммурия, находящемся под контролем армии. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Всего за время гуманитарных пауз из района боевых действий смогли уйти более 73 тысяч человек.