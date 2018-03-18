В Барселоне прошла многотысячная демонстрация сторонников единой и неделимой Испании. Манифестацию организовала организация "Каталонское гражданское общество". Участники акции требовали создания в Каталонии правительства "всех каталонцев". Сторонники независимости, победившие на последних региональных выборов, не могут создать правительство из-за того, что их лидеры оказались за решеткой.
Марш за единую Испанию в Барселоне
Участники демонстрации требовали создания в Каталонии правительства "всех каталонцев".
Марш за единую Испанию в Барселоне
Участник демонстрации: "Г-н Пучдемон из Брюсселя проталкивает на пост главы Каталонии своего кандидата, Жорди Санчеса, который в тюрьме. Это необъяснимо".
В манифестации принял участие экс-премьер-министр Франции и уроженец Барселоны Мануэль Вальс, который увидел в каталонском сепаратизме угрозу для всего Евросоюза:
"Объединённая Европа это уникальный проект. Это 70 лет мира. Это объединение государств, народов и стран, которые веками воевали друг с другом, а теперь живут в мире, все вместе. Разваливание этого единства, разваливание наций создаёт угрозу новых войн".
Оценки числа участников воскресной демонстрации резко разошлись. Организаторы говорят о двухстах тысячах участников, в то время как полиция насчитала только 7 тысячах.