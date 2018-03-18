Россияне голосуют за границей

Россияне голосуют не только у себя на родине, но и за границей. Избирательные участки были организованы во всех консульских отделах российских дипломатических миссий. Сообщается о высокой активности проживающих за границей россиян: на многие избирательные участки выстроились очереди из желающих выполнить свой гражданский долг.