Россияне голосуют не только у себя на родине, но и за границей. Избирательные участки были организованы во всех консульских отделах российских дипломатических миссий. Сообщается о высокой активности проживающих за границей россиян: на многие избирательные участки выстроились очереди из желающих выполнить свой гражданский долг.
Россияне голосуют за границей
В некоторых городах на избирательные участки, организованные в дипломатических миссиях, выстроились очереди.
Россияне голосуют за границей
В Лондоне на избирательный участок, организованный в российском посольстве, пришли тысячи человек. Голосование проходит на фоне сильного охлаждения в отношениях между Россией и Великобританией.
Кроме участников голосования выразить свою политическую позицию к посольству пришли и сторонники Алексея Навального, выступающие за бойкот выборов.
В Париже на избирательный участок, организованный в российском посольстве, пришёл известный французский актёр Жерар Депардье, гражданин России с 2013 г.