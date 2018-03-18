Дело Скрипаля: Лондон обратился за помощью в ОЗХО

В Москве тем временем по-прежнему отвергают все обвинения Лондона и, более того, прозрачно намекают на то, что загадочный реагент "Новичок" мог быть произведен непосредственно в Соединенном Королевстве.

"Когда вы хотите установить тип какого-либо вещества, то вам необходимо сверить его с теми образцами, которые находятся в вашей лаборатории. Как известно, лаборатория "Портон-Даун" (там был установлен тип вещества - прим.ред.) является крупнейшим военным объектом в Великобритании, где проводятся опыты с химоружием. И эта лаборатория находится всего в 8 милях от Солсбери", - заявил в эфире BBC постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Однако глава МИД Великобритании категоричен: у Лондона есть доказательства того, что на протяжении последних 10 лет Россия на своей территории производила отравляющее вещество "Новичок".

"В понедельник в Великобританию прибудут специалисты из Организации по запрещению химического оружия, - сообщил Борис Джонсон. - Мы передадим им образцы вещества. Затем оно будет исследовано в международных лабораториях, где работают признанные эксперты".

Этот процесс займет по меньшей мере две недели. А пока Москва и Лондон обменялись дипломатическими любезностями. В ответ на выдворение своих дипломатов из Соединенного Королевства Россия объявила персонами нон-грата два десятка британских дипломатов. Также приостановлена работа Британского совета в России.