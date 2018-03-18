Президентские выборы в России онлайн

В России проходят президентские выборы. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Учитывая, что субъекты России расположены в 11 часовых поясах, то жители Камчатки и Чукотки начали голосование, когда на основной территории страны еще даже не завершился день тишины.

Как отмечают наблюдатели на выборах, на Камчатке явка сравнительно высокая. По данным камчатского избиркома, к 15:00 по местному времени проголосовали порядка 54% зарегистрированных избирателей, что почти на 10% выше, чем на прошлых президентских выборах в 2012 году (46%).

Некоторые эксперты видят в этом свидетельство возросшей гражданской сознательности, другие считают, что это результат предпринятых властями шагов по привлечению избирателей. Так, на некоторых участках организованы ярмарки, где можно купить продукты со скидками.

По всей России следить за ходом голосования будут несколько сотен тысяч наблюдателей от всех партий. Однако не все желающие смогли получить статус наблюдателя на выборах. Сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, то их в ЦИКе аккередитовать отказались.