В России продолжается голосование

Около 35% россиян проголосовали на выборах президента России по состоянию на 14:00 мск. Об этом заявил в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев.

Выборы президента России уже завершились на Дальнем Востоке, "перевалили за экватор" в Сибири и на Урале. При этом, как отмечают эксперты и представители избиркомов, во всех регионах россияне голосуют активнее, чем на предыдущих выборах в 2012 году. Свой голос отдал и нынешний президент России Владимир Путин.

Впервые выборы президента России проходят в Крыму. Явка избирателей в Севастополе и Республике Крым по состоянию на 12:00 мск превышает 35%. Об этом сообщили журналистам главы избирательных комиссий двух регионов.

В то же время россияне на Украине испытывают сложности в день голосования. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах". Украинские власти выполнили свое предупреждение. Подъезды к зданию посольства РФ в Киеве, где размещен избирательный участок, блокируются с ночи сотнями представителей силовых ведомств и националистами.