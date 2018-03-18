Сладость и горечь поражения на выборах

На президентских выборах в России были зарегистрированы восемь кандидатов и в большинстве своём они остались недовольны своими результатами.

К сожалению, прав оказался Навальный... Это были самые грязные выборы на постсоветском пространстве в это время

Первым за Путиным, по данным ЦИК, следует Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ. Он заявил, что вынужден согласиться с политиком Алексеем Навальным в оценке честности голосования, пожаловался на грубые нарушения закона и избирательных прав, назвав эти выборы «самыми грязными».

Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что относится к этим выборам так же плохо, как и ко всем кампаниям в новейшей истории России. «Нет равных условий для всех кандидатов», — полагает политик. С этим согласен со-основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Он обвинил власти в административном давлении, в использовании кандидатов-спойлеров и в создании условий для непропорционального освещения избирательных кампаний в СМИ.

В свою очередь, Ксения Собчак заявила, что довольна тем, как прошли выборы. По её мнению, нарушений было меньше, чем в 2012 году. Собчак оказалась в первой пятёрке кандидатов и в ближайшей перспективе собирается использоваться свою кампанию для создания новой партии.

Довольны этими выборами и в Центризбиркоме. Там говорят, что не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, а активный избиратель сделал свой выбор.

Теперь время делать прогнозы о политической жизни при новом сроке Путина, — отмечает корреспондент Euronews в Москве Галина Полонская:

«Всё течёт, всё меняется», — так ответил Владимир Путин на вопрос, каким он будет в следующие шесть лет президентства. И хотя официальные результаты этих выборов будут объявлены позднее, в том, что победил именно Владимир Путин, сомнений не остаётся. На первый план выходит другой вопрос: стоит ли ждать непопулярных реформ в России, которая сделала свой выбор?»