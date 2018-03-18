Владимир Путин близок к тому, чтобы быть переизбранным на четвертый срок. Глава российского государства с комфортным отрывом лидирует по итогам президентских выборов. По данным экзит-поллов Путин набирает от 75 до 77 процентов голосов, по итогам обработки 20 процентов бюллетеней - около 72 процентов.
Владимир Путин лидирует на выборах
По итогам экзит-поллов действующий глава российского государства Владимир Путин набирает более 76 процентов голосов.
Владимир Путин лидирует на выборах
Согласно экзитполу, кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,8%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет третьим (5,9%). Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак, по данным ФОМ, занимает четвертое место с 1,8%, сообщает ТАСС.
Остальные кандидаты набирают менее одного процента голосов.