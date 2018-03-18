Путин остается президентом

По словам Путина, важно, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Обращаясь к своим сторонникам, он отметил, что России нужен решительный рывок вперед в развитии.

На вопрос корреспондента "Евроньюс" Галины Полонской о том, как дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля повлияет на отношения России и ЕС, Путин сказал, что узнал об это деле из СМИ, а также ответил:

"У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей. Причем сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, и готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим, но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы. И думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо".

Владимир Путин заявил, что намерен провести встречи со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах.

Явка избирателей, по предварительным данным ЦИК, составила 60%.