Навальный заявил о беспрецедентных нарушениях на выборах

Не допущенный до президентских выборов в России оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о нарушениях в ходе процесса голосования. По мнению Навального высокая явка на избирательные участки обеспечена нечестным способом.

Алексей Навальный, оппозиционер: "Мы зафиксировали, показали в прямом эфире и распространили по интернету факты о беспрецедентных нарушениях на выборах. Люди по всей стране свозятся на избирательные участки. Вы видите, что явка впервые за историю выборов в России смещена на утро. То есть основные российские избиратели пришли на участки в восемь утра. Вряд ли какой-то нормальный человек может говорить о том , что это нормальный ход голосования. Всех просто сгоняют... Мы понимаем, что это идут самые настоящие перевыборы Путина".

На одном из участков в Москве наблюдатель от штаба кандидата в президенты Ксении Собчак отметил:

"На данный момент оцениваю (процесс голосования) положительно. Все проходит в соответствии с законом".

Наблюдение за выборами президента РФ ведет 291 команда наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Ян Петерсен, ОБСЕ: "Я могу заверить, что мы ведем наблюдение по всей территории Российской Федерации. Смотрим за тем, как организованы выборы, проходят ли они в рамках закона. Наблюдаем за ситуацией в СМИ, за тем, как идет кампания. Здесь важно подчеркнуть, что выборы - гораздо большее событие, чем один день голосования."

В корпусе наблюдателей "За чистые выборы" заявили РАПСИ, что большинство сообщений о нарушениях при голосовании 18 марта являются фейковыми.