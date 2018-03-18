В Екатеринбурге завершился турнир по дзюдо серии «Большой шлем». Больше всего наград традиционно завоевали японцы — у них десять медалей, из них шесть — высшей пробы. Губернатор Евгений Кувашёв лично наградил победителя финала в весе до 81 килограмма Сатаро Фудживару, который одержал верх над своим соотечественником Такеши Сасаки.
«Большой шлем» в дзюдо: Россия на втором месте
Лидерами турнира в Екатеринбурге стали японцы
«Большой шлем» в дзюдо: Россия на втором месте
В общем медальном зачёте Россия оказалась на втором месте. Хозяева турнира завоевали четыре «бронзы», три «серебра» и два «золота».
Одно из первых мест досталось бронзовой призёрке игр в Рио-де-Жанейро Наталье Кузютиной: в категории 52 килограмма она оказалась сильнее прошлогодней победительницы российского этапа Эрики Миранды из Бразилии.
Ещё одно российское золото — у Нияза Ильясова, которого называют сильнейшим дзюдоистом страны. Он стал лучшим в категории до ста килограммов, победив в решающей схватке Тома Никифорова из Бельгии. Ильясов воспользовался броском Никифорова, чтобы низвергнуть своего соперника на татами. Оба бойца были удостоены одной из высших оценок в японских боевых искусствах: «ваза ари». Золотую награду вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов вручал Ильясову.
Главной дзюдоисткой завершающего дня турнира стала Мария Портела из Бразилии. В категории 70 килограммов в финале она встретилась с россиянкой Таисией Киреевой, воспользовавшись ошибкой соперницы, прижала её и получила высшую оценку - «иппон». Киреева осталась с серебром, бронза у Барбары Матик из Хорватии. Для Марии Портелы это уже третье золото в международных соревнованиях.
Действующий чемпион Европы серб Александар Куколь успешно защитил право называться сильнейшим в весе до 90 килограммов. Чтобы получить высшей оценки «ниппон», он удерживал на татами сильнейшего белорусского дзюдоиста Егора Воропаева.
Золото в женском дзюдо уедет в Боснию и Герцеговину. Лариса Черич в сверхтяжелом весе бросила Марию Сулен Альтеман из Бразилии.
Ну, а за самый эффектный бросок был отмечен австриец Луарин Бёлер. Он перебросил через себя француза Алексадра Иддира, показал красивое «ура наге» и продемонстрировал, насколько эффектным может быть дзюдо. Ну и, конечно, добился успеха в турнире, завоевав для себя в итоге бронзовую медаль.