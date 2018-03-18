«Большой шлем» в дзюдо: Россия на втором месте

В Екатеринбурге завершился турнир по дзюдо серии «Большой шлем». Больше всего наград традиционно завоевали японцы — у них десять медалей, из них шесть — высшей пробы. Губернатор Евгений Кувашёв лично наградил победителя финала в весе до 81 килограмма Сатаро Фудживару, который одержал верх над своим соотечественником Такеши Сасаки.