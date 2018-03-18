Нападение с ножом произошло в Старом городе в Иерусалиме. Пострадавший, израильский охранник, находится в тяжелом состоянии в больнице.
Нападение в Иерусалиме
В результате нападения с ножом один человек ранен. Преступник застрелен.
Нападение в Иерусалиме
Преступник успел нанести своей жертве несколько ударов ножом в грудь и живот прежде, чем был застрелен находившимся рядом с местом происшествия сотрудником полиции.
По информации агентства Рейтер, террорист являлся гражданином Турции, на это указывали найденные при нем документы. По информации израильских СМИ им оказался житель Палестинской автономии.
После инцидента полиция закрыла Яффские ворота и занялась прочесыванием района в поисках возможных сообщников террориста.
Напряженность в регионе возросла после признания Иерусалима столицей Израиля президентом США Дональдом Трампом. Несколько дней назад на Западном берегу реки Иордан мотоциклист сбил насмерть двух израильских военных.