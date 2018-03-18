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Хорватия

Хорватия под водой

Затопления грозят некоторым районам Хорватии

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Хорватия под водой

Хорватия под водой
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Хорватия объявила чрезвычайное положение в районе долины Косинь после выхода из берегов реки Лика. В результате наводнения несколько деревень остались без электричества.

Государственное телевидение сообщило, что около 20 домов были затоплены, другие находятся под угрозой затопления.

Наводнения в центральной части Хорватии вызваны таянием большого количества снега, а также сильными дождями, которые заливали регион последние дни.

Высокий уровень воды в реках угрожает городам Карловац, Ясеновац и Хрватска-Костайница, где на прошлой неделе оползень уничтожил около десятка домов. В соседней Черногории Старый город в прибрежном городе Будва был подвержен риску затопления после сильных ветров и ливней в выходные дни.

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