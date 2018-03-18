Хорватия объявила чрезвычайное положение в районе долины Косинь после выхода из берегов реки Лика. В результате наводнения несколько деревень остались без электричества.
Хорватия под водой
Затопления грозят некоторым районам Хорватии
Хорватия под водой
Государственное телевидение сообщило, что около 20 домов были затоплены, другие находятся под угрозой затопления.
Наводнения в центральной части Хорватии вызваны таянием большого количества снега, а также сильными дождями, которые заливали регион последние дни.
Высокий уровень воды в реках угрожает городам Карловац, Ясеновац и Хрватска-Костайница, где на прошлой неделе оползень уничтожил около десятка домов. В соседней Черногории Старый город в прибрежном городе Будва был подвержен риску затопления после сильных ветров и ливней в выходные дни.