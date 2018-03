"Зверь с Востока" возвращается

Обильные снегопады обрушились на Польшу. В Варшаве столбики термометров вновь опустились ниже 0 градусов по Цельсию к большому разочарованию местных жителей, которые надеялись на приход весны.

В Австрии погода также заметно испортилась. Осадков не так много, однако температура воздуха заметно ниже, чем обычно в это время года.

Белая шапка накрыла весь север Франции: снег выпал в Париже. Совсем нехарактерное явление для французской столице в марте месяце. Но для горнолыжных курортов это хорошая новость, поскольку позволит продлить сезон еще на некоторое время.

По прогнозам метеорологов, аномально холодная погода в Европе продержится по меньшей мере неделю.

В феврале Европа пережила так называемое вторжение "Зверя с востока" (The Beast from the East). Так местные СМИ назвали аномальные морозы, которые пришли в Европу из Сибири.