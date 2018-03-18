В Вене прошла многотысячная акция протеста против правительства Себастьяна Курца. Люди собрались в центре австрийской столицы, скандирую антифашистские лозунги.
Протесты в Австрии: оппозиция против роста ксенофобии
Люди собрались в центре Вены, скандируя антифашистские лозунги. Оппозиция обвиняет действующее правительство Австрии в излишне националистическом уклоне и разжигании ненавистнических настроений в стране.
Протесты в Австрии: оппозиция против роста ксенофобии
Оппозиция обвиняет действующее правительство Австрии в излишне националистическом уклоне и разжигании ненавистнических настроений.
31-летний канцлер Австрии своим приоритетом считает борьбу с нелегальной миграцией. Он убежден, что Брюссель с самого начала миграционного кризиса в Европе занял неправильную позицию. По мнению Курца, необходимо укреплять внешние границы ЕС и не пускать мигрантов, а также беженцев.
В доказательство своей право правительство приводит недавний инцидент. В начале марта выходец из Афганистана ножом ранил нескольких прохожих на улицах Вены. Однако левые политические партии опасаются, что спекуляции на подобных инцидентах приведут к росту ксенофобии в Австрии.