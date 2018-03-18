Лесные пожары, бушующие в австралийском штате Виктория, уничтожили около десятка домов, сотни голов крупного рогатого скота и вынудили сотни человек эвакуироваться из зоны бедствия. Площадь пожара - около 40 тыс гектаров.
Разгул стихии в Австралии
На юго-востоке бушуют лесные пожары, на север обрушился тропический циклон.
Разгул стихии в Австралии
Пострадавший: "У нас не было времени на то, чтобы залить огонь водой. Он распространился просто мгновенно".
По данным местных СМИ, огонь угрожает 40 населённым пунктам. Быстрому распространению огня способствует жаркая погода и сильный сухой ветер. В качестве причины возникновения пожаров власти называют удары молний.
На севере Австралии, в районе города Дарвин, тропический циклон Маркус повалил сотни деревьев и линий электропередачи. Более 20 тысяч домов остались без электроэнергии. Власти предупреждают население, что вызванные циклоном ливневые дожди могут в ближайшее время привести к крупному наводнению.