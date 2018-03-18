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Сирия

Турция взяла Африн

Президент Турции объявил об освобождении сирийского города Африн от террористов.

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Турция взяла Африн

Турция взяла Африн
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Африн взят под контроль и очищен от террористов турецкой армией при поддержке сирийской оппозиции, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сирийский город был полностью взят в 8:30 по местному времени (9:30 мск), передает агентство Anadolu.

Как заявил агентству Рейтер представитель Сирийской свободной армии, Мухаммед аль-Хамадин, отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Оливковая ветвь" вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением.

Как заявил турецкий Генштаб, в Африне вооруженные силы Турции проводят операцию по обезвреживанию мин и взрывных устройств.

"То, что нам удалось сделать в Джараблусе, Эль-бабе и Азазе, мы повторим в Африне и его окрестностях. 140 тысяч мирных жителей уже вернулись в свои дома в Джараблусе, теперь настала очередь наших братьев и сестер из Африна", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов.