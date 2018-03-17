Очередная громкая отставка в США. Своего поста лишился заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб. Он принимал активное участие в расследованиях, касавшихся возможного иностранного вмешательства в президентские выборы 2016 года.
Очередная громкая отставка в США: уволен замглавы ФБР
Своего поста лишился заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб. Сам он считает, что стал жертвой противостояния между Белым домом и ФБР из-за расследования иностранного вмешательства в президентские выборы в США.
Очередная громкая отставка в США: уволен замглавы ФБР
Маккейб навлек на себя недовольство Белого дома за его откровенные интервью с журналистами и утечки в прессу. Президент США Дональд Трамп в своих гневных твитах прямо указывал на заместителя главы ФБР.
Министерство юстиции США провело собственное расследование в отношении Маккейба и пришло к выводу, что его деятельность "не соответствовала профессиональной этике".
Согласно результатам проведенной проверки, замглавы ФБР "не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой".
При этом в отставку Макейб был отправлен демонстративно: за два дня до истечения срока его полномочий, чтобы лишить его причитающихся выплат и пенсии за более, чем 20 работы в ФБР.
Сразу же после объявления об увольнении американские СМИ опубликовали ответное заявление Маккейба. Он убежден, что его отставка является "частью продолжающейся войны" между действующей американской администрацией и ФБР из-за расследования обстоятельств последних президентских выборов в США.