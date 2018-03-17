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Сирия

Африн снова под ударом

Турецкая армия наносит удары по позициям курдских боевиков в Африне. Обстрелу подверглась городская больница. Анкара эту информацию опровергает.

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Африн снова под ударом

Африн снова под ударом
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Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских бойцов "Сил народной самообороны" (СНС) в административном центре Африн (65 км от Алеппо) в рамках операции "Оливковая ветвь". Как сообщило в субботу агентство Фират, менее чем за сутки в городе погибло 46 человек, среди них 16 детей и 14 женщин.

Курды утверждают, что обстрелу подверглась городская больница. Однако турецкий Генштаб опроверг эту информацию.

По словам представителей организации ЮНИСЕФ, ситуация в Восточной Гуте не лучше.

"Ни одного дня, ни одного раза за последние 7 лет воюющие стороны и те страны, которые их поддерживают, не проявили ни малейшего уважения к священному принципу защиты детей, где бы они ни находились. Они этого не сделали... ни разу они не последовали этому принципу", - заявил представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Гирт Капплер.

События последних дней ЮНИСЕФ называет настоящим "адом на земле" для детей. В районах боевых действий их насчитывается до 200 тысяч. В настоящее время поток выхода мирных граждан из Восточной Гуты под Дамаском значительно усилился. "В среднем по гуманитарному коридору проходит более 3 тысячи человек в час", - об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал- майор Владимир Золотухин.

Турция начала операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне 20 января. Анкара утверждает, что операция проводится для освобождения региона от террористов.