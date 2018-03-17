Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских бойцов "Сил народной самообороны" (СНС) в административном центре Африн (65 км от Алеппо) в рамках операции "Оливковая ветвь". Как сообщило в субботу агентство Фират, менее чем за сутки в городе погибло 46 человек, среди них 16 детей и 14 женщин.
Африн снова под ударом
Турецкая армия наносит удары по позициям курдских боевиков в Африне. Обстрелу подверглась городская больница. Анкара эту информацию опровергает.
Африн снова под ударом
Курды утверждают, что обстрелу подверглась городская больница. Однако турецкий Генштаб опроверг эту информацию.
По словам представителей организации ЮНИСЕФ, ситуация в Восточной Гуте не лучше.
"Ни одного дня, ни одного раза за последние 7 лет воюющие стороны и те страны, которые их поддерживают, не проявили ни малейшего уважения к священному принципу защиты детей, где бы они ни находились. Они этого не сделали... ни разу они не последовали этому принципу", - заявил представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Гирт Капплер.
События последних дней ЮНИСЕФ называет настоящим "адом на земле" для детей. В районах боевых действий их насчитывается до 200 тысяч. В настоящее время поток выхода мирных граждан из Восточной Гуты под Дамаском значительно усилился. "В среднем по гуманитарному коридору проходит более 3 тысячи человек в час", - об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал- майор Владимир Золотухин.
Турция начала операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне 20 января. Анкара утверждает, что операция проводится для освобождения региона от террористов.