Африн снова под ударом

Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских бойцов "Сил народной самообороны" (СНС) в административном центре Африн (65 км от Алеппо) в рамках операции "Оливковая ветвь". Как сообщило в субботу агентство Фират, менее чем за сутки в городе погибло 46 человек, среди них 16 детей и 14 женщин.