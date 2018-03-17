В Ирландии отметили национальный праздник - День святого Патрика, покровителя Изумрудного острова. Самым масштабным стал парад в Дублине. Среди почетных гостей - Марк Хэмилл, сыгравший джедая Люка Скайуокера в киносаге "Звездные войны". В шествии приняли участие четыре тысячи человек - танцоры, акробаты, музыканты. На момент начала торжеств на центральной улице О'Коннелл стрит и прилегающих территориях находилось около 40 тысяч зрителей.
В Ирландии и США отметили День святого Патрика
Река Чикаго (США) стала зеленой
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В Ирландии и США отметили День святого Патрика