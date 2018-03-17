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Испания

Испанские пенсионеры негодуют

В Испании проходят массовые протесты пенсионеров

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Испанские пенсионеры негодуют

Испанские пенсионеры негодуют
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Испанские пенсионеры негодуют. Тысячи пожилых людей вышли на улицы в более 100 городах Испании, требуя повышения пенсий.

Отмечается, что в Барселоне в протестах участвуют около 30 тыс. человек.

Демонстранты требуют поднять пенсии до уровня, который хотя бы покроет инфляцию.

Так же, участники акций недовольны и общим размером пенсии. По некоторым данным, средний размер пенсии в Испании составляет чуть более 900 евро.

"Цены растут, а пенсию поднимают только на 0,25%! Этого недостаточно. Раньше я платила 150 евро за электричество, теперь я плачу 200. С такой пенсией мы не протянем до конца месяца", - жалуется участница акции протеста.

Эта акция не первая, 22 февраля тысячи возмущенных пенсионеров перекрыли дорогу и заблокировали вход в здание парламента Испании, выдвигая аналогичные требования.