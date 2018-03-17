Москва дает зеркальный ответ Лондону: 23 британских дипломата объявлены персонами нон-грата в России. В субботу российский МИД проинформировал об этом посла Великобритании в Москве Лори Бристоу.
Москва выдворяет 23 британских дипломата - МИД РФ
Власти России высылают 23 британских дипломата. Также будет закрыто британское генконсульство в Санкт-Петербурге и приостановлена деятельность Британского совета в РФ
Москва выдворяет 23 британских дипломата - МИД РФ
Также будет закрыто британское генконсульство в Санкт-Петербурге и приостановлена деятельность Британского совета в РФ.
"Британская сторона, - подчеркнули в МИД РФ, - предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер".
В середине недели премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Эти шаг были предприняты после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля.
В Лондоне полагают, что за отравлением стоит Кремль. Однако в Москве категорически отвергают "беспочвенные обвинения".
"Расследование этого дела в Великобритании проводится в условиях абсолютной секретности. Ни у кого нет никакой информации. Вы, к примеру, видели фотографии Скрипаля в больнице? Кто-нибудь их вообще видел?", - заявил британским журналистам посол РФ в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.
Тем временем после громкого отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ и его дочери в Великобритании набирает ход другое дело. 12 марта стало известно об убийстве в Лондоне российского бизнесмена Николая Глушкова, который в прошлом являлся соратником Бориса Березовского.
Расследованием этого дела занимается то же подразделение, что и в случае со Скрипалем. Однако как подчеркивают в Скотленд-Ярде, на данном этапе ничто не говорит о связи между убийством Глушкова и отравлением Скрипаля.