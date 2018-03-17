Москва дает зеркальный ответ Лондону: 23 британских дипломата объявлены персонами нон-грата в России. В субботу российский МИД проинформаировал об этом посла Великобритании в Москве Лори Бристоу.
Москва выдворит 23 британских дипломата - МИД РФ
Власти России высылают 23 британских дипломата. Также будет закрыто британское генконсульство в Санкт-Петербурге и приостановлена деятельность Британского совета в РФ
Москва выдворит 23 британских дипломата - МИД РФ
Также будет закрыто британское генконсульство в Санкт-Петербурге и приостановлена деятельность Британского совета в РФ.
"Британская сторона, - подчеркнули в МИД РФ, - предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер".
В середине недели премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Эти шаг были предприняты после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля.
В Лондоне полагают, что за отравлением стоит Кремль.