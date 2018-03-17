В Москве озвучили меры, принятые в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с делом Сергея Скрипаля. МИД РФ уведомил посла Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу об объявлении персонами нон-грата двадцати трех британских дипломатов. Ограничения коснутся и ряда представительств Великобритании.
Россия высылает 23 британских дипломата
Британский премьер Тереза Мэй отреагировала на заявление Москвы
Россия высылает 23 британских дипломата
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: "Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге."
Британский премьер-министр Тереза Мэй практически незамедлительно отреагировала на заявление из Москвы: "Мы ожидали ответа подобного рода, и в ближайшие дни мы будем рассматривать наши следующие шаги вместе с нашими союзниками и партнерами".
Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, как заявляют в Лондоне, разработанным в России нервно-паралитическим веществом, привело к росту напряженности в отношениях Британии и России. В Лондоне полагают, что за произошедшим стоит Кремль. В Москве категорически отвергают подобные обвинения.