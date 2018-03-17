В день Святого Патрика подопечные Джо Шмидта обыграли «Алых Роз» в Лондоне и обеспечили себе третий Большой шлем в истории. Дружина Эдди Джонса лишь эпизодически похожа на себя прошлогодних, и по делу потерпела первое - с 2015 года поражение на «Туикенеме».
Ирландия берет Кубок Шести Наций
В свой национальный праздник Ирландия становится победителем Кубка Шести Наций-2018.
Ирландия берет Кубок Шести Наций
«Драконы» минимально одолели «Ле Блё», став вице-чемпионами Кубка Шести Наций. 14:13 – минимальная победа Уэльса, отбросившая Англию на пятое место.
Италия провела лучшие 60 минут в турнире, но матч длится 80. Характер скоттов взял свое на фоне отличной игры итальянцев. 27:29 в пользу Шотландии.
В итоговой классификации последняя берет символическую бронзу, отодвинув Францию на 4 место. Замыкает 6-ку сборная Италии.