Папа приехал к Падре
Папа Римский Франциск приехал с визитом в Пьетрельчину (епархия Беневенто) и Сан-Джованни-Ротондо (епархия Манфредония-Виесте-Сан-Джованни-Ротондо) на юге Италии.
Визит приурочен к 100-летию со дня появления постоянных стигматов у знаменитого католического подвижника падре Пио из Пьетрельчины (Падре Пио) и 50-й годовщине его кончины.
Понтифик помолился в часовне святого Франциска, построенной у вяза, под которым Падре Пио получил первые «временные» стигматы в 1910 году (на руках, ногах и в боку на местах ран распятого Христа). Папа Франциск поклонился мощам Падре Пио и отслужил Мессу на площади перед храмом святого Пио.
Папа Франциск — третий глава Католической Церкви, который побывает в Сан-Джованни-Ротондо, но он станет первым Папой Римским, который посетит Пьетрельчину. О сугубом почитании Падре Пио Папой Франциском свидетельствует то, что во время Юбилейного года Милосердия состоялось перенесение его мощей в базилику Святого Петра в Ватикане.