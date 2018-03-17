ITB Berlin: от Сейшел до Чернобыля

Себастьян Саам, euronews: “Все мы любим путешествовать. Или по крайней мере каждому из нас порой необходим отдых. Несколько кликов – и приключения начинаются. Отправная точка – ваш собственный дом, а точнее, ваш компьютер. Цифровые технологии изменили туристическую отрасль. Мы открываем новые места, планируем, что будем делать на отдыхе, бронируем отели и билеты, рассказываем об увиденном – и все в режиме онлайн”.

Какие изменения произошли в туриндустрии в результате цифровой революции? Мы побывали на выставке, где собираются представители этой отрасли, чтобы найти ответ на наш вопрос.

Себастьян Саам, euronews: “В столице Германии проходит крупнейшая подобная выставка – ITB Berlin. И главная тема, о которой говорят 10 тысяч участников из 186 стран, – это цифровые технологии”.

Приложения, социальные сети, виртуальная реальность, видео 360– той традиционной туристической отрасли, какой мы ее знали, больше не существует. Переход к цифровым технологиям – вопрос, который обсуждают на всех подобных выставках. Неважно, с кем вы разговариваете. Любой вам скажет, что из-за технологической революции правила игры в туриндустрии изменились.

- Весь мир сегодня стал цифровым.

- Диджитал-маркетинг захватил наш мир.

- Говоря автомобильными терминами, мы переключились на цифровую передачу.

- Это крайне важно, поскольку цифровые технологии уже стали частью нашей жизни.

О положительном или, наоборот, отрицательном опыте одного туриста, весьма вероятно, узнают и другие люди. Благодаря социальным сетям оставлять отзывы стало намного проще.

Себастьян Саам, euronews: Вследствие цифровой революции изменились и ожидания туристов. Представителям индустрии приходится к этому приспосабливаться.

Как различные страны адаптируются к новым условиям?

Себастьян Саам, euronews: Мы вместе с вами отправляемся в путешествие по планете. Когда вы видите, сколько всего интересного есть вокруг, появляется желание открывать для себя все новые места.

Снял видео – отдохнул на президентской вилле

Да, пляжи на Сейшелах прекрасны. Но как этот тропический рай, столь далекий от большинства потенциальных туристов, смог привлечь такое количество людей?

Всё благодаря цифровым каналам. У Сейшельских островов есть свои страницы в социальных сетях. Право публиковать там материалы временно предоставляется разным известным людям. В местном совете по туризму говорят, что деньги за эти услуги они не платят. Но все же такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Фотографии, сделанные на фоне прекрасных местных пейзажей, без сомнения, произведут впечатление на окружающих. Это возможность для знаменитостей увеличить число их собственных подписчиков.

Шерин Франсис, глава Совета по туризму Сейшельских островов: “Они помогают нам увеличить трафик в социальных сетях. Люди открывают нашу страницу, подписываются на нее. И даже когда те, кто вел эти страницы, уезжают, подписчики все равно остаются с нами”.

С рекламой могут помочь и сами туристы. Румынская пара решила провести медовый месяц на Сейшелах. На отдыхе они сняли видео и отправили его на конкурс. И именно им достался главный приз – еще одна поездка на эти тропические острова. В следующий раз пара будет жить на президентской вилле.

Шерин Франсис, глава Совета по туризму Сейшельских островов: “Количество материалов невероятно. Какая-нибудь компания заплатила бы за них 50 тысяч долларов. А мы добились этого благодаря конкурсу. Конечно, мы и дальше будет создавать подобные проекты”.

Сайты, приложения, тревел-сериалы

Как привлечь целевую аудиторию? Это один из ключевых вопросов для туриндустрии в цифровую эпоху.

Кэтти Доманико, вице-президент компании Brand USA: “Люди все время проводят в своих смартфонах. Мы запустили приложения и сняли несколько фильмов, чтобы туристы могли больше узнать о разных направлениях”.

Что можно посмотреть в Соединенных Штатах? США не только создали сайт и страницу в социальных сетях, но и запустили первую в своем роде телевизонную сеть Go USA, на которой можно просматривать видео по запросу – отдельные эпизоды и целые тревел-сериалы. В компании Brand USA говорят, что их цель – три миллиона просмотров за первый год.

Кэтти Доманико, вице-президент компании Brand USA: “Это отличная платформа, на которой можно просматривать материалы с помощью функции потокового вещания”.

Себастьян Саам, euronews: “Весь мир – на одной выставке. Только что мы были в США. А теперь отправляемся в Казахстан. Время в пути – всего две минуты”.

Казахстан – игра и реальность

Самая большая страна центральной Азии тоже старается привлечь туристов с помощью цифровых технологий. В скором времени будет выпущена видеоигра, благодаря которой туристы смогут побывать в сотне священных мест.

Кайрат Садвакасов, заместитель председателя компании Kazakh Tourism: “В приложении используется условная валюта. Чем больше достопримечательностей посетит турист, тех больше монет он заработает. Кроме того, тут можно получать титулы. Самый высокий – титул хана. Потом полученные в игре деньги можно использовать в реальной жизни, например, при покупке авиабилетов. Но перед этим нужно посмотреть, кто входит в число партнеров этой игры”.

У игры есть два формата: виртуальный, который не зависит от того, где вы находитесь, и реальный, который использует вашу геолокацию. Во втором случае пройти игру полностью вы сможете, только находясь в Казахстане и изучая местные достопримечательности.

Работа на опережение

Времена, когда туристы, отправляясь в отпуск, мечтали просто понежиться на солнце, остались в прошлом. Сегодня они хотят большего. Пользовательский опыт, персонализация данных и работа на опережение – все имеет значение. Представители индийской туриндустрии знают об этом и уже работают в нужном направлении.

Альфонс Каннантханам, министр туризма Индии: “Люди путешествуют ради новых впечатлений. И здесь играет роль обратная связь, отзывы туристов, которые, в свою очередь, могут повлиять на решения других людей. В первую очередь, это относится к молодежи, но когда мы говорим о молодых людях, то в общем-то имеются в виду все, кому меньше 60 лет”.

Ожидания у всех высоки, независимо от возраста. Индийский штат Одиша старается привлечь туристов своими публикациями в социальных сетях. Контент – это ключевое слово в цифровом мире. Задача – создавать как можно больше материалов.

Нитин Джаваль, руководитель отдела по туризму в правительстве штата Одиша: “Все происходит почти в реальном времени. Если случается что-то важное, мы тут же делаем публикацию в соцсетях. Это помогает нам привлекать больше подписчиков. Например, на открытии нашего стенда присутстовал министр туризма Индии, и об этом мы тут же написали на нашей странице”.

Виртуальный тур по Чернобылю

Индийские пляжи и храмы мы оставим позади. Нас ждут зоны катастроф. Виртуальная реальность – технология, которая меняет нашу повседневную жизнь. Теперь она ворвалась и в туриндустрию. Благодаря ей мы можем отправиться в виртуальный тур по Чернобылю.

Виртуальная реальность позволит вам побывать в тех местах, куда вы, может быть, не хотели ехать, но которые, тем не менее, хотели увидеть. Этот проект, запущенный польской компанией, не только визуальный, но и повествовательный. Он рассказывает о судьбе людей.

Как сейчас выглядит реактор и сама атомная электростанция? Что стало с городами, которые пострадали в результате аварии? Чтобы увидеть все своими глазами, теперь не нужно никуда ехать. Виртуальная реальность быстрыми темпами захватывает туриндустрию. В чем секрет этой технологии?

Себастьян Саам, euronews: “То, что видите здесь, это лишь часть действительности. А виртуальная реальность дает вам ощущение полного погружения. Ключевую роль в этом играют видео 360 – один из главных трендов выставки. Эта технология теперь применима в туристической отрасли. Сегодня мы можем открывать новые места, не выходя из дома”.

Посетители выставки с помощью технологии виртуальной реальности могут побывать не только в зонах катастроф. Хотите полюбоваться голубым небом и прогуляться по песчаным пляжам Доминиканской Республики? Пожалуйста!

Таня Сиертс, посетительница выставки: “Это интересно, ведь вы все видите на 360 градусов. Кажется, что вы находитесь там, вы можете осмотреться кругом. Вы испытываете немного странное чувство, и вскоре в вас просыпается горячее желание отправиться в туда”.

В будущем Доминиканская республика хочет поднять “виртуальную планку” еще выше.

Петра Крус, глава европейского отдела Министерства туризма Доминиканской Республики: “Как профессионал, я могу сказать, что это только начало”.

Сара Штальц, посетительница выставки: “Это очень удобно, если вы выбираете, куда поехать. Вы можете составить первое впечатление. Но все же это не замена реальному путешествию”.

Bella Italia рассказывает истории

Да, цифровые технологии повсюду. А что насчет стран, которые и так популярны у туристов? Например, нужно ли все это прекрасной Италии? Ответ – да. И вот почему:

Джованни Бастианелли, директор итальянского национального агентства по туризму: “Истории – вот что важно. Представители туриндустрии должны рассказывать истории и дарить людям ощущение, что они побывали в уникальном месте”.

Итальянская область Фриули-Венеция-Джулия доверила эту работу местным жителям. О своем регионе рассказывают 300 человек. Все они разного происхождения. Туристы могут написать этим людям напрямую в соцсетях.

Бруно Бертеро, директор по маркетингу организации Promo Turismo Friuli Venezia Giulia: “Они делятся своим опытом. Материалы публикуются на итальянском, английском и немецком. Тексты появляются в специальном блоге и в Facebook – на страницах как самого региона, так и наших авторов. Это помогает привлекать аудиторию, люди делятся нашими публикациями. Таким образом наши материалы достигают большего количества пользователей, чем в случае с обычной рекламой”.

Гостеприимство – главное слово в туриндустрии. Интернет дарит нам множество возможностей, и такие платформы, как Air BNB, перевернули туристический бизнес вверх дном.

Дато Шри Абдул Хани Дауд, заместитель главы Совета по туризму Малайзии: “Air BNB – платформа, которая позволяет нашей стране развивать свой туристический рынок. Так что мы рады, если такие сайты будут функционировать на территории Малайзии. Да на самом деле они уже работают в нашей стране и вносят свой вклад в развитие нашей экономики”.

В 2016 году в Малайзии побывали 27 миллионов туристов. Многие из них предпочтение отдали не отелям, а как раз жилью, которое нашли на сайтах, подобных Air BNB. И с этой тенденцией страны должны считаться.

Глобальна ли цифровая революция?

Однако стоит задуматься: переход на цифровые технологии – это действительно глобальное явление? Что насчет Китая, где западные социальные сети зачастую не работают? Есть китайская сеть WeChat. Ею уже пользуется миллиард человек. Но для иностранцев там есть некоторые ограничения.

Ло Цзянь Чжан, руководитель Комиссии по развитию туризма в Гуйлине: “Эта сеть развивается быстро, но она пока существует только на китайском языке. Потом появится английская версия, так что пользоваться ею смогут и иностранные туристы”.

В будущем путешествия в Китай станут для жителей западных стран намного доступнее. И соцсеть WeChat может помочь туристам в изучении таких районов, как Гуйлинь. Это одно из самых популярных направлений в Китае, но на Западе оно по-прежнему мало известно.

И наконец, что происходит с традиционными формами маркетинга? Правда ли все нужно переводить в цифровой формат? И во сколько это обойдется?

Николина Ангелкова, министр туризма Болгарии: “К моему удивлению, это не так уж дорого. Даже могу сказать, что очень дешево по сравнению с обычной рекламой на телевидении. Но все-таки самое выгодное решение – это совмещение двух видов рекламы”.

Цифра цифрой, но все же ни одно видео 360 не способно заменить реальные впечатления, например, те, что вы бы получили, собирая урожай роз в Болгарии. Этой традиции уже более ста лет.

Цифровые технологии открывают новые горизонты. А еще благодаря им рождаются красивые истории. Вспомним ту румынскую пару, которая побывала на Сейшелах. Во время медового месяца молодые люди выиграли вторую поездку на этот тропический остров. Неплохо!

Себастьян Саам, euronews: “Неважно, ждет вас в ближайшее время медовый месяц или нет. Теперь и мой, и ваш отдых складывается совсем по-другому И всё благодаря цифровым технологиям. Я вас не виню, если вам вдруг сейчас захотелось отправиться в путешествие. А я тем временем пойду посмотрю, куда еще можно поехать”.